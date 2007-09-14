امکان ارتقاء تحصیلی 5 هزار دانش آموز نخبه فراهم شد / میزان ماندگاری نخبگان در کشور افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدجواد اژه ای روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به تدوین این آئین نامه ها یادآور شد : شورایی از سال 74 در شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان شورای عالی هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی کشور تشکیل شده که این شورا در تدوین آئین نامه های وزارت بهداشت و علوم برای ماندگاری نخبگان برنامه ریزی لازم را انجام داده است.

عضو شورای عالی هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی کشور افزود: در واقع با این آئین نامه ها حدود 5 هزار دانش آموز از میان داوطلبان بدون کنکور امکان رفتن به مقاطع بالاتر را پیدا می کنند و این به ماندگاری آنها کمک می کند تا نگران قبولی در آزمون های مقاطع بالاتر نباشند.

وی تأکید کرد: این آئین نامه ها پیش از این نیز وجود داشته است اما در حال حاضر توسعه پیدا کرده به گونه ای که دانشجوی فعال در دوره کاردانی نیز می تواند به دوره کارشناسی بدون کنکور وارد شود.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان افزود: نکته دیگر این آئین نامه ها این است که ظرفیت پذیرش رتبه های برتر به صورت جداگانه از ظرفیت هایی عادی در نظر گرفته شده است و بنابراین رفتن رتبه های برتر به خارج از کشور که بیشتر به دلیل شرکت نکردن در این کنکورها بود به نحو چشمگیری کاهش می یابد.

وی در خصوص افرادی که رتبه های دوم و سوم را در المپیادهای علمی کشوری کسب می کنند، خاطرنشان کرد: در آئین نامه های جدید کمک شده است که این افراد نیز بتوانند با کسب 90 درصد آخرین فرد قبولی در رشته دلخواه خود ادامه تحصیل دهند و دو وزارتخانه علوم و بهداشت نیز این موضوع را پذیرفته اند.

اژه ای افزود: در حال حاضر افراد دارای مدال طلای المپیاد کشوری بدون کنکور به دانشگاه وارد می شود. از سوی دیگر دانش آموزان دیگر که مدال های نقره و برنز را کسب کرده بودند نیز اصرار داشتند بدون کنکور وارد دانشگاه شوند که این مسئله به این گونه رفع شد که این دانش آموزان باید درصدی از نمره آخرین فرد قبولی را کسب کنند.

وی با اشاره به افت تحصیلی برخی از دانش آموزان نخبه پس از ورود به دانشگاه، گفت: برخی از این دانش آموزان نخبه در دانشگاه کم کاری می کنند. ما سعی کردیم این آئین نامه را به گونه ای تدوین کنیم که تلاش مستمر دانش آموز اهمیت داشته باشد. این افراد چون مطمئن بودند که نخبه محسوب می شوند تلاش خود را کم می کردند اما در آئین نامه جدید اگر فرد دو نیمسال متوالی و یا غیر متوالی از حد نصاب ها پائین تر آمد، دیگر نخبه محسوب نمی شود.

به گزارش مهر، عضو شورای عالی هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی کشور در خصوص آمار موجود از مهاجرت دانش آموزان نخبه به دانشگاه های خارج از کشور، افزود: رفتن بسیاری از این دانش آموزان برای ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور را به معنای فرار مغزها نمی دانیم زیرا بسیاری از این افراد در حال بازگشت هستند و مدت تحصیل آنها در خارج از کشور به پایان رسیده است.

وی اضافه کرد: هر سال حدود 5 تا 6 هزار دانش آموز نخبه در کشور داریم که صرف حضور 30 نفر در المپیادهای جهانی علمی کشور نمی تواند نشان دهنده تعداد واقعی نخبگان کشور باشد.

اژه ای با اشاره به نمونه هایی از دانش آموزانی که پس از پایان تحصیلات خود در حال بازگشت به کشور یاد آور شد: بسیاری از این افراد نیز به دلیل تحصیل همسران خود ، هنوز امکان بازگشت ندارند.

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان تعداد دانش آموزان تحت پوشش "سمپاد" سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان را 49 هزار نفر برشمرد و یاد آور شد: حدود 50 هزار نفر نیز فارغ التحصیلان سمپاد را تشکیل می دهند.

وی با اشاره به بورسیه شدگان دانش آموزان المپیادی ایرانی در دانشگاه های خارج از کشور گفت: تاکنون این دانش آموزان از سوی دانشگاه های معتبر خارج از کشور بورسیه شده اند و از سوی دولت ایران هزینه ای برای ادامه تحصیل آنها پرداخت نشده است پس بازگشت این افراد به کشور نیز نشانه علاقه آنها به کشور خودشان است.

اژه ای در خصوص تعامل شورای عالی هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی با وزارتخانه های علوم و بهداشت گفت: تمام تلاش این شورا ارائه راهکارهایی برای جذب این استعدادها و کمک به این افراد بوده است . سیاست دولت نهم نیز بر همین اساس قرار گرفته است.