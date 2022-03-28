به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان، عطاءاله اکبری اظهار داشت: سهم ابلاغی سیستان و بلوچستان در محدوده شهرهای زیر پوشش این اداره کل از قانون جهش تولید مسکن هر سال ۲۴ هزار واحد تعیین شده است که در مجموع برای چهار سال ۹۶ هزار واحد مسکونی می‌شود.

وی افزود: تسهیلات بانکی برای واحدهای مسکونی در مرکز زاهدان استان سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها سه میلیارد ریال تعیین شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: مشکلی از بابت تأمین اراضی برای ساخت مسکن در استان وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی نیز باید در سریع‌ترین زمان ممکن زمین‌های مورد نظر را در اختیار این اداره کل قرار دهند.

وی ادامه داد: با توجه به وضعیت بخش مسکن سیستان و بلوچستان می‌توان با تغییر کاربری اراضی و واگذاری اراضی مازاد دستگاه‌های اجرایی حجم قابل توجهی از چشم‌انداز تولید مسکن برای مدت مشخص در استان را تحقق داد.

اکبری تصریح کرد: این اداره کل به منظور اجرای هر چه سریع‌تر طرح نهضت ملی مسکن در سیستان و بلوچستان زمین برای اجرای ۲ سال نخست اجرای طرح را تأمین کرده و این روند همچنان تا چشم انداز تعیین شده طرح ادامه دارد.