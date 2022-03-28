به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هواشناسی سیستان و بلوچستان، محسن حیدری اظهار داشت: همچنین کاهش محسوس و موقتی دما، افزایش سرعت باد، خیزش گرد و خاک، کاهش دید و کاهش موقتی کیفیت هوا از جمله پدیده‌های غالب در نواحی شمالی استان است.

وی تاکید کرد: گروه‌های سنی آسیب‌پذیر از رفتن به مکان‌های باز و مسافران از ترددهای غیرضروری در مسیرهای شمالی سیستان و بلوچستان خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به افزایش غبار در مناطق مرکزی و جنوبی استان در روزهای مذکور افزود: توصیه می‌شود در روزهای ذکر شده از انجام کار در ارتفاع خودداری شود.