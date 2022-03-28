  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۸ فروردین ۱۴۰۱، ۱۲:۲۹

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان:

وزش باد و گردوخاک سیستان و بلوچستان را فرا می‌گیرد

وزش باد و گردوخاک سیستان و بلوچستان را فرا می‌گیرد

زاهدان- مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی این اداره‌کل، گفت: وزش باد شدید و گرد و خاک مناطق شمالی این استان را از فردا به مدت ۲ روز در بر می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هواشناسی سیستان و بلوچستان، محسن حیدری اظهار داشت: همچنین کاهش محسوس و موقتی دما، افزایش سرعت باد، خیزش گرد و خاک، کاهش دید و کاهش موقتی کیفیت هوا از جمله پدیده‌های غالب در نواحی شمالی استان است.

وی تاکید کرد: گروه‌های سنی آسیب‌پذیر از رفتن به مکان‌های باز و مسافران از ترددهای غیرضروری در مسیرهای شمالی سیستان و بلوچستان خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با اشاره به افزایش غبار در مناطق مرکزی و جنوبی استان در روزهای مذکور افزود: توصیه می‌شود در روزهای ذکر شده از انجام کار در ارتفاع خودداری شود.

کد مطلب 5454916

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها