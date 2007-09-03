نفرات برتر چهارمین جشنواره تئاتر ماه کرمانشاه معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، هیئت داوران جشنواره چهارم متشکل از یداله وفاداری، داریوش گراوندی و علی اصغر راسخ راد در بیانیه اختتامیه جشنواره با تقدیر از حوزه هنری به خاطر برپایی منظم چهارمین جشنواره استانی و ارائه آثار متناسب با فرهنگ و هنر ایرانی و رویکرد نمایشی حوزه هنری ، گروه های نمایشی را به حضور هرچه بیشتر در عرصه های هنری فاخر دعوت کرده و خواستار توجه آنان به مخاطب در نمایش شدند.

در ادامه رای هیئت داوران قرائت شد که براساس آن دربخش موسیقی عباس محمدی آهنگساز نمایش (انتظار با بوی نرگس) موفق به کسب لوح تقدیر و جایزه نقدی شد و در بخش طراحی صحنه نیره مردی به خاطر طراحی صحنه نمایش (انتظار با بوی نرگس) لوح تقدیر و جایزه نقدی دریافت کرد.

در بخش بازیگری زن هیئت داوران دیپلم افتخار، جایزه نقدی و عنوان اول خود را به نیره مردی بازیگر نمایش ( انتظار با بوی نرگس) اعطا کرد و جوایز بازیگری دوم را مشترکا ( به ندا صادقیان بازیگر نمایش ( زنی و دیگر هیچ )، سیمه مهری بازیگر نمایش (پرواز از آکواریوم ) و زهرا طیوری بازیگر نمایش ( نقب ) اهدا کرد.

درهمین بخش مهسا حصارمجرد بازیگر نمایش (عمو صحرا )و ندا سلیمی بازیگر نمایش (نان و اسید) مشترکا عنوان سوم بازیگری زن را کسب و از بازی هنرمند خردسال پردیس کلکانی در نمایش (پرواز از آکواریوم) قدردانی شد.

هیئت داروران جشنواره چهارم در بخش بازیگری مرد دیپلم افتخار و جایزه نقدی خود را به عباس شهسواری بازیگر نمایش (پرواز از آکواریوم) اهدا کرد و دراین بخش پویا بازرگان بازیگر نمایش (رستم و اسفندیار) و عباس منصوری بازیگر نمایش (نقب ) مشترکا رتبه دوم را کسب کردند.

سعید جمشیدی بازیگر نمایش (نفرین) و محسن سالاری بازیگر نمایش (عموصحرا ) نیز در بازیگری مرد مشترکا سوم شدند و سید فرهاد لاری به خاطر بازی در نمایش ( زنی و دیگر هیچ) لوح تقدیر دریافت کرد.

در بخش کارگردانی دیپلم افتخار و جایزه نقدی به رحمان هوشیاری برای کارگردانی نمایش (انتظار با بوی نرگس) اهدا و عباس منصوری کارگردان نمایش (نقب ) و سید محمد جواد معراجی کارگردان نمایش (نفرین) عناوین دوم وسوم کارگردانی را کسب کردند.

در بخش خیابانی چهارمین جشنواره نئاتر ماه استان کرمانشاه، هیات داوران با اهدا لوح تقدیر و هدیه نقدی از نمایش های خیابانی (پرده برداری) به کارگردانی سعید ذبیحی و (بابا نفس داد) به کارگردانی مجتبی مرادی ، این دو نمایش را به دبیرخانه جشنواره سراسری تئاترماه معرفی کرد.

درپایان این جشنواره، هیات داوران به اتفاق آراء از میان آثار ارائه شده درچهارمین جشنواره استانی تئاتر ماه، نمایش (انتظار با بوی نرگس) را به عنوان نمایش برتر به دبیرخانه جشنواره کشوری تئاترماه معرفی کرد.

در مراسم اختتامیه پانتومیم داستان خلقت و هبوط حضرت آدم از سوی هنرمندان حوزه هنری استان کرمانشاه اجرا و مورد استقبال گسترده حضار قرار گرفت.