۵۰ نفر در تصادفات رانندگی طی ایام نوروز در کرمان جان باختند

سعید صحبتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح سلامت نوروزی از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته شروع شده است و تیم‌های اورژانس در جاده‌های و مناطق شهری حادثه خیز مستقر شده‌اند و در حال خدمات رسانی هستند.

وی تصریح کرد: در همان مدت هزار و ۴۶۱ مصدوم توسط تیم‌های عملیات فوری اورژانس به بیمارستان‌های استان منتقل و تحت درمان قرار گرفته‌اند.

وی عنوان کرد: ۴۹۰ نفر نیز در محل حادثه درمان شده‌اند.

وی با اشاره به تعداد بالای فوتی‌های تصادفات در کرمان از مسافران و مردم استان کرمان خواست نکات ایمنی را رعایت کنند تا خانواده‌های بیشتری داغ دار نشوند.

صحبتی افزود: با توجه به کارشناسی‌های پلیس دلیل اصلی تصادف‌ها در کرمان خستگی و سرعت غیر مجاز بوده است.