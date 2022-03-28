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۸ فروردین ۱۴۰۱، ۱۳:۵۹

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد؛

۵۰ نفر در تصادفات رانندگی طی ایام نوروز در کرمان جان باختند

۵۰ نفر در تصادفات رانندگی طی ایام نوروز در کرمان جان باختند

کرمان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از فوت ۵۰ نفر در تصادفات جاده ای و شهری در کرمان خبر داد.

سعید صحبتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طرح سلامت نوروزی از ۲۵ اسفند ماه سال گذشته شروع شده است و تیم‌های اورژانس در جاده‌های و مناطق شهری حادثه خیز مستقر شده‌اند و در حال خدمات رسانی هستند.

وی تصریح کرد: در همان مدت هزار و ۴۶۱ مصدوم توسط تیم‌های عملیات فوری اورژانس به بیمارستان‌های استان منتقل و تحت درمان قرار گرفته‌اند.

وی عنوان کرد: ۴۹۰ نفر نیز در محل حادثه درمان شده‌اند.

وی با اشاره به تعداد بالای فوتی‌های تصادفات در کرمان از مسافران و مردم استان کرمان خواست نکات ایمنی را رعایت کنند تا خانواده‌های بیشتری داغ دار نشوند.

صحبتی افزود: با توجه به کارشناسی‌های پلیس دلیل اصلی تصادف‌ها در کرمان خستگی و سرعت غیر مجاز بوده است.

کد مطلب 5454977

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