ایران با شش گل مغلوب سوریه شد

به گزارش خبرنگارمهر، درادامه مسابقات فوتبال نوجوانان غرب آسیا (زیر15سال) که با شرکت 5 تیم عراق، اردن، ایران، سوریه و لبنان بصورت دوره ای درشهرحلب سوریه جریان دارد، روز گذشته تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در دومین دیدار با نتیجه ضعیف 6 -2 مغلوب میزبان مسابقات شد.

تیم کشورمان در نخستین دیدار خود نیز با نتیجه 2 - 2 مقابل عراق متوقف شده بود. تیم نوجوانان امروز و درسومین دیدارخود به مصاف تیم اردن خواهند رفت.



تیم نوجوانان کشورمان خود را برای حضوردرمسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا که از25 مهرتا 6 آبان ماه جاری درایران برگزارخواهد شد، آماده می کند. در این رقابتها تیم کشورمان با تیم های افغانستان، بحرین، کویت، اردن ونپال همگروه است .





