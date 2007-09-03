۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۱۴

/ فوتبال نوجوانان غرب آسیا/

ایران با شش گل مغلوب سوریه شد

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در دومین دیدار خود در مسابقات غرب آسیا با شش گل مغلوب سوریه شد.

به گزارش خبرنگارمهر، درادامه مسابقات فوتبال نوجوانان غرب آسیا (زیر15سال) که با شرکت 5 تیم عراق، اردن، ایران، سوریه و لبنان بصورت دوره ای درشهرحلب سوریه جریان دارد، روز گذشته تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در دومین دیدار با نتیجه ضعیف 6 -2 مغلوب میزبان مسابقات شد.

تیم کشورمان در نخستین دیدار خود نیز با نتیجه 2 - 2 مقابل عراق متوقف شده بود. تیم نوجوانان امروز و درسومین دیدارخود به مصاف تیم اردن خواهند رفت.

تیم نوجوانان کشورمان خود را برای حضوردرمسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا که از25 مهرتا 6 آبان ماه جاری درایران برگزارخواهد شد، آماده می کند. در این رقابتها تیم کشورمان با تیم های افغانستان، بحرین، کویت، اردن ونپال همگروه است .


