مرشد ترابی با نقالی شاهنامه در سوئیس

این مرشد پیشکسوت با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: "در حال حاضر اقدامات لازم جهت صدور ویزا و کارهای اقامتی انجام می‌شود تا در فصل پائیز اجرای نقالی را در کشور سوئیس داشته باشم."

مرشد ترابی در ادامه از وضعیت نقالی شاهنامه در ایران ابراز تأسف کرد و خاطرنشان ساخت: "اگر نقالی به همین روال پیش برود باید کار نقالی را رها کرد. نقالی 70 چشمه دارد و کسی که می خواهد وارد این رشته شود باید به فنون شمشیربازی، کشتی و غزلیات و شاعران مختلف آشنایی داشته و بی خوابی ها و دود چراغ خوردن ها را به جان و دل بخرد."

وی تصریح کرد: "نباید به شاهنامه فردوسی تا این حد بی حرمتی شود که هر کس که آشنایی با این اثر بزرگ ندارد و به کار نقالی هم وارد نیست یک شبه بیاید و آن را اجرا کند و به نوعی شاهنامه را تبدیل به ناندانی خود کرده باشد. مسئولین باید نسبت به این وضعیت رسیدگی نمایند و از این امر جلوگیری کنند."

ترابی برگزاری کلاس های آموزشی در این زمینه را نیازمند همت مدیران و مسئولین دانست و یادآور شد: "زمانی در اداره تئاتر 72 شاگرد داشتم که متشکل از هنرمندان و بازیگران مطرح بودند. در بین آنها دکتر پرویز ممنون از هنرمندان اصفهان نیز حضور داشت که در حال حاضر در شهر وین در حال اجرای نقالی بیژن و منیژه است."

مرشد ولی الله ترابی از معدود نقالان باسابقه کشور است که تا به حال در کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی به اجرای نقالی شاهنامه فردوسی پرداخته است.