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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۴۴

مرشد ترابی با نقالی شاهنامه در سوئیس

مرشد ولی‌الله ترابی از اجرای نقالی شاهنامه فردوسی در فصل پائیز در کشور سوئیس خبر داد.

این مرشد پیشکسوت با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: "در حال حاضر اقدامات لازم جهت صدور ویزا و کارهای اقامتی انجام می‌شود تا در فصل پائیز اجرای نقالی را در کشور سوئیس داشته باشم."

مرشد ترابی در ادامه از وضعیت نقالی شاهنامه در ایران ابراز تأسف کرد و خاطرنشان ساخت: "اگر نقالی به همین روال پیش برود باید کار نقالی را رها کرد. نقالی 70 چشمه دارد و کسی که می خواهد وارد این رشته شود باید به فنون شمشیربازی، کشتی و غزلیات و شاعران مختلف آشنایی داشته و بی خوابی ها و دود چراغ خوردن ها را به جان و دل بخرد."

وی تصریح کرد: "نباید به شاهنامه فردوسی تا این حد بی حرمتی شود که هر کس که آشنایی با این اثر بزرگ ندارد و به کار نقالی هم وارد نیست یک شبه بیاید و آن را اجرا کند و به نوعی شاهنامه را تبدیل به ناندانی خود کرده باشد. مسئولین باید نسبت به این وضعیت رسیدگی نمایند و از این امر جلوگیری کنند."

ترابی برگزاری کلاس های آموزشی در این زمینه را نیازمند همت مدیران و مسئولین دانست و یادآور شد: "زمانی در اداره تئاتر 72 شاگرد داشتم که متشکل از هنرمندان و بازیگران مطرح بودند. در بین آنها دکتر پرویز ممنون از هنرمندان اصفهان نیز حضور داشت که در حال حاضر در شهر وین در حال اجرای نقالی بیژن و منیژه است."

مرشد ولی الله ترابی از معدود نقالان باسابقه کشور است که تا به حال در کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی به اجرای نقالی شاهنامه فردوسی پرداخته است.

کد مطلب 545500

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