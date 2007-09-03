یک نقره و دو برنز حاصل تلاش روز اول دوچرخه سواران ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان اولین روز از بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی دوچرخه سواری آسیا مهدی سهرابی درفینال رشته 4 کیلومتر تعقیبی بزرگسالان با زمان 4 دقیقه و 46 ثانیه بعد از رکابزن کره ای به مدال نقره دست یافت.

امیر زرگری دیگر رکابزن کشورمان در همین رشته با زمان 4 دقیقه و 47 ثانیه در دیدار رده بندی در مصاف با دوچرخه سوارژاپنی به مدال برنز رسید.

در رشته 3 کیلومترتعقیبی جوانان نیز دو رکابزن کشورمان به دیدار رده بندی راه یافتند که در پایان بهنام خسروشاهی با زمان 3 دقیقه و 4 ثانیه از حریف ایرانی خود ابولفضل گیلانی پورپیشی گرفت و دومین مدال برنز ایران را در روز نخست رقم زد.

در رشته 200 متر تایم تریل انفرادی جوانان دربخش پسران سید علی نورانی نیز به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد تا فردا برای کسب مدال رکاب بزند. درمسابقات روز نخست هر سه نماینده ایران در بخش جوانان و بزرگسالان موفق به راهیابی به مرحله فینال نشده و از دور مسابقات حذف شدند.

بیست و هفتمین دوره رقابت های قهرمانی دوچرخه سواری آسیا از صبح امروز در رشته های پیست آغاز شده و تا روز 19 شهریورماه در تایلند ادامه می یابد.