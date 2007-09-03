"هالووین" در سه روز 27 میلیون دلار فروخت

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد رده دوم جدول فروش را فیلم کمدی "سوپربد" با 2/12 میلیون دلار به خود اختصاص داد و دو فیلم تازه اکران شده این هفته نیز خود را در میان 10 فیلم پرفروش هفته جای دادند.





صحنه‌ای از فیلم "هالووین"

"توپ های خشم" که هجویه ای بر فیلم های رزمی است، با فروش نه چندان قابل توجه 6/11 میلیون دلار در رده سوم قرار گرفت، در حالی که تریلر "حکم اعدام" با بازی کوین بیکن تنها 2/4 میلیون دلار فروخت و رده ای بهتر از جایگاه هشتم پیدا نکرد. توزیع کننده های هر دو فیلم اعلام کرده اند فروش این فیلم ها مطابق انتظاراتشان بوده است.مترو گلدوین مه یر که "هالووین" را به بازارعرضه کرده، پیش بینی کرده بود این فیلم با احتساب امروز، دوشنبه که در آمریکا تعطیل عمومی است، این فیلم به فروشی در حد 30 میلیون دلار دست پیدا کند. رکورد فروش چهار روز فیلمی در که در چنین هفته ای اکران شده، در حال حاضر در اختیار "روز ششم" ام. نایت شیامالان است که در سال 1999 در هفته چهارم اکران خود حدود 3/29 میلیون دلار فروخت."هالووین" هشتمین فیلمی است که با اقتباس از فیلم سال 1978 جان کارپنتر ساخته شده و تمرکز اصلی آن بر دوران کودکی مایکل مایرز، شخصیت قاتل و اصلی این مجموعه فیلم هاست. باب واینستین، یکی از دو رئیس کمپانی واینستین که "هالووین" را تهیه کرده، هزینه تولید این فیلم را 15 میلیون دلار اعلام کرد. با وجود موفقیت تجاری این فیلم در هفته نخست اکران، رئیس سابق میراماکس نسبت به تولید فیلم دیگری بر مبنای این مجموعه ابراز تردید کرد و گفت: "من هرگز نمی گویم هرگز، اما اگر هم قرار است فیلم دیگری ساخته شود، باید کاملا متفاوت باشد."استودیو واینستین قصد دارد در دو پروژه دیگر با زامبی که نام واقعی او راب کامینگز است، همکاری کند. زامبی 42 ساله، در دهه 1990 با اداره گروه هوی متال "وایت زامبی" به شهرت رسید. او در سال 2003 اولین فیلم بلند خود را ساخت که "خانه 1000 جنازه" نام داشت."اولتیماتوم بورن" با 1/10 میلیون دلار در دره چهارم قرار گرفت و "ساعت شلوغی" نیز حدود 5/8 میلیون دلار فروخت و فیلم پنجم هفته شد. رده های ششم و هفتم جدول را "تعطیلات مستر بین" و "خاطرات پرستار بچه" به ترتیب با شش و پنج میلیون دلار به خود اختصاص دادند و دو فیلم "جنگ" و "استارداست" نیز فیلم های نهم و دهم جدول شدند.