شانزدهمین شعبه بانک مسکن در استان سمنان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر از سمنان، مدیر شعب بانک مسکن استان سمنان ظهر امروز در آیین گشایش اولین شعبه بانک مسکن در شهر ایوانکی گفت: هدف بانک مسکن خانه دار شدن مردم است.

محمود لطف الله پور با اشاره به نیاز اصلی مردم به مسکن گفت: بیش از 500 شغل در ارتباط با بخش مسکن وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: بانک مسکن در پنج سال گذشته بالاترین نرخ قطعی سود و سپرده های بانکی را پرداخت کرده است.

لطف الله پور تصریح کرد: بانک مسکن در پرداخت ضمانت نامه های بانکی، حواله جات و بانک داری الکترونیکی جز پیشرفته ترین بانک های کشور است.

مدیر شعب بانک مسکن استان سمنان اظهار داشت: بانک مسکن استان در پنج ماهه گذشته دو هزار و 445 فقره تسهیلات پرداخت کرده که دو هزار فقره آن تسهیلات مسکن بوده است.

وی تصریح کرد: در این مدت 275 فقره تسهیلات مسکن روستایی به مبلغ شش میلیارد و 669 میلیون ریال به متقاضیان پرداخت شده و پنج میلیارد و 354 میلیون ریال نیز در این مدت برای ودیعه مسکن مستاجرین کم درآمد پرداخت شده است.

لطف الله پور خاطرنشان کرد: کاهش نرخ سود بانکی دستور ریاست جمهور برای اولین بار توسط بانک مسکن استان در بین بانک ها اجرا شد.