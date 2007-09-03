باشگاه گالکسی بکهام را به تیمی قرض نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپورتینگ لایف، بکهام پس از مصدومیتی که اخیرا از ناحیه زانو دچار آن شد تا 6 هفته قادر نیست در میادین فوتبال حاضر شود و دیدار با تیم های رژیم صهیونیستی و روسیه در چارچوب رقابت های مقدماتی جام ملت های اروپا از دست داده است.

آلکسی لالاس مدیر باشگاه لس آنجلس گالکس بر این باور است که بکهام با استراحت بیشتر می تواند سلامتی خود را به طور کامل بازیابد و به لیگ برتر و لالیگا مراجعت نخواهد کرد.

وی گفت: ما چنین شایعاتی را رد می کنیم. دیوید یکی از افراد مهم تیم ما در حال حاضر و آینده به شمار می آید. اما ابتدا باید به لحاظ جسمانی سلامتی خود را به طور کامل بازیابد. هر نوع صحبت در خصوص بازگشت قرضی بکهام به فوتبال اروپا شایعه است .