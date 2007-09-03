اساسنامه جدید شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در راه مجلس

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، محمد رضا موحدی ظهر امروز در آیین افتتاحیه همایش مسئولان شوراهای هماهنگی استانهای منطقه جنوب کشوراظهار داشت: کشور ما دارای اقوام متعدد با فرهنگ های مختلفی است که این خرده فرهنگها قابل چشم پوشی نیست بلکه بهره برداری از نکات مثبت این فرهنگ ها از وظایف مسئولین فرهنگی است.

محمد رضا موحدی با بیان اینکه فرهنگ ها پایدار و مورد علاقه مردم هستند و به راحتی نمی توان این فرهنگ ها را بین مردم زایل کرد، افزود: استفاده از فرهنگ های مثبت اقوام و تلفیق آن با مراسم انقلاب موجب ماندگاری بیشتر مراسم انقلاب و توجه بیشتر مردم به این قبیل برنامه ها می شود.

وی عنوان کرد: دربرنامه سال جاری شوراهای هماهنگی علاوه بر تعاملات بین استانی، تعاملات منطقه ای نیز برای اجرای بهتر برنامه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

معاون امور مجلس و استان های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور ضمن اشاره به تشکیل هیئت امنایی مرکب از پنج نفر از مسئولین فرهنگی کشور، این اعضا را اشعری مسئول کتابخانه ملی، آب خضر قائم مقام سابق شورای هماهنگی، دکتر پاسیار ، دکتر ملکی تبار قائم مقام جدید شورا هماهنگی کشور و دارابی معاونت استان ها و مجلس صدا و سیما ذکر کرد و از آب خضر به عنوان رئیس این هیئت امنا نامبرد که احکام آنها از طرف آیت الله جنتی صادر شده است.

موحدی با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن اساسنامه جدید شورای هماهنگی در هفته های آتی در مجلس خاطرنشان کرد: در صورت تصویب این اساسنامه در مجلس، گستره مراسم افزایش یافته و گام دیگری در جهت نهادینه شدن شورای هماهنگی و افزایش اعتبارات آن برداشته می شود.

همایش منطقه ای مسئولان شوراهای هماهنگی منطقه جنوب کشور با حضور استانهای فارس، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، بوشهر، هرمزگان، یزد و خوزستان از امروز در یاسوج آغاز شد.