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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۴۹

مجوز انتشار 10 نشریه صادر شد

روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی اعلام کرد: هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار 10 نشریه موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش دبیرخانه هیئت نظارت بر مطبوعات، بیستمین جلسه از یازدهمین دوره این هیئت صبح روز دوشنبه 12 شهریور برگزار شد.


محمد پرویزی اعلام کرد: در این جلسه با انتشار 2 هفته نامه ، 2 دو هفته نامه، 1 ماهنامه و 5 فصلنامه به شرح زیر موافقت شد:
هفته نامه "رسا" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی حسن یحیایی، هفته نامه "آینه رفسنجان" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی حسن باقری، دوهفته نامه "مینو جهان" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی داد محمد سالاری، دو هفته نامه "خط فاصله" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمود وهابی گوکی، ماهنامه "بازار و سرمایه" به صاحب امتیازی ابوالقاسم جمشیدی و مدیر مسئولی منوچهر فخرزاد، فصلنامه "دنیای پردازش" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی سید احمد غفاری مرندی، فصلنامه "مدیریت آب" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی داریوش مختاری، فصلنامه "آیینه دامپزشکی" به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی محمدمهدی صالحی، فصلنامه "صنایع غرب" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی رئوف کویلی، فصلنامه " Vision " به صاحب امتیازی مرکز تحقیقاتی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر مسئولی علی صادقی طاری.

کد مطلب 545509

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