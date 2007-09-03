کاندیدای فدراسیون باید تیم معرفی کند / فوتبال حرفه ای رنگ و نژاد نمی شناسد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصرشفق درنشست مرکزی اتحادیه فوتبال که صبح امروز درمحل این اتحادیه برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق افزود: به نظرمن شرط اتحادیه فوتبال برای حمایت از یک نامزد باید این باشد که برگزاری لیگ برتر را به اتحادیه فوتبال بسپارند.

مدیرعامل باشگاه ابومسلم همچنین تاکید کرد: برگزاری لیگ توسط اتحادیه فوتبال، می تواند به فدراسیون فوتبال یاری کرده تا این ارگان با تکیه بر قوانین جاری به رشد فوتبال کمک کند.

وی اضافه کرد: اگر فوتبال ایران در مسیر واقعی خود قرار بگیرد، شایستگی آن را دارد که در فوتبال جهان جایگاه مناسبی رابرای خود کسب کند.

شفق درپاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص انتقاداتی که درمورد رای دادن اولروم مطرح می شود، اظهار داشت: فوتبال حرفه ای جغرافیا، رنگ، نژاد، بومی بودن و یا بومی نبودن ندارد ولی این موضوع را هم قبول دارم که نباید فدراسیون فوتبال را به دست خارجی ها سپرد.

مدیرعامل باشگاه ابومسلم درپایان گفت: به نظر من اشکالی ندارد از 74 رایی که توسط اعضای مجمع داده می شود، 2 رای توسط کسانی داده شود که در لیگ فوتبال ایران زحمت کشیده اند.