شش کارمند اداره امنیت ملی افغانستان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "اجمل مختار" سخنگوی والی کنر در جمع خبرنگاران گفت : در انفجار بمب در حاشیه یک جاده در شهرستان "مروره"، شش کارمند اداره امنیت ملی در این ولایت کشته و پنج نفر هم زخمی شدند.

وی افزود: در این انفجار که یکشنبه شب رخ داد، خودروی این افراد تخریب و یک پلیس مرزی هم به قتل رسید.

این رویداد در دو کیلومتری مرز پاکستان زمانی رخ داد که این افراد در حال ماموریت بودند.

سخنگوی والی کنر خاطرنشان کرد که وضعیت سه نفر از زخمی ها وخیم است.

تاکنون کسی یا گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است.

بمبگذاری علیه نیروهای اداره امنیت ملی افغانستان تاکنون سابقه نداشته است.

پس از سقوط حکومت پنج ساله طالبان در سال ‪ ۲۰۰۱‬میلادی در کابل، نخستین باری است که بر اثر انفجار بمب، ‪ ۱۱‬نفر از کارمندان اداره امنیت ملی (اطلاعات) افغانستان کشته و یا زخمی می شوند.