تحول بنیادین در آموزش و پرورش نیازمند تقویت جایگاه معلمان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدیان در همایش بزرگ کارگزاران تعلیم و تربیت در اراک گفت : اگر بخواهیم در امر تحول بنیادین در آموزش و پرورش موفق شویم باید فلسفه آموزش و پرورش را بر اساس کتاب و سنت رسول الله (ص) و ائمه اطهار (ع) تدوین نماییم و این امر ممکن نیست به جز اینکه کارشناسان و صاحب نظران حوزه و دانشگاه از جنبه های گوناگون ، فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی را از قرآن مجید و سنت رسول الله (ص) و دیگر آثار تعلیم و تربیت بر جای مانده از بزرگان دین استخراج کنند.

وی افزود : معلم باید مقام و جایگاه شایسته خود را بدست آورد و به عنوان یک مرجعیت تربیتی دیده شود.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش گفت : مناسبت های اداری و انسانی در آموزش و پرورش باید متحول شود و چنین تحولی نیازمند آن است که همگان در خدمت این تحول باشند و همه به خصوص معلمان ، دانش آموزان ، اولیا آنها ، مدیران مدارس ، کارکنان و صاحب نظران امر تعلیم و تربیت در آن مشارکت کنند.