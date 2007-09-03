انتقاد استاندار کهگیلویه و بویراحمد از بانکهای استان

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سید مسعود حسینی بعد از ظهر امروزدر نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: متاسفانه بانکها به شدت هم پیمان و متحد شده اند و با پشتیبانی که نسبت به همدیگر دارند با بهانه هایی باعث کند شدن و راکد ماندن طرح های مصوب شده در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در بخش بنگاه های اقتصادی زود بازده می شوند.

وی افزود: مدتی از سال می گویند سهم اعتبار ما هنوز مشخص نشده، زمانی می گویند از تسهیلات گذشته معوقه داریم و موجودی و سرمایه بانک کاهش یافته، گاهی بهانه نداشتن توجیه فنی و اقتصادی طرحها را به میان می آورند و برخی مواقع هم می گویند دستورالعمل از مرکز نیامده یا آمده و محدودیت شدید ایجاد شده است.

به گفته استاندار در برخی موارد بانکها به صورت سلیقه ای عمل می کنند و به بهانه های مختلف کار مردم که پایگاه اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند را معطل می کنند.

وی یادآور شد: البته برخی از مسائل و مشکلات بانکها در سطح ملی و کشوری و بخشی از آن هم استانی است که سر جمع آنها باعث توقف پیشرفت بسیاری از طرح های خود اشتغالی و بنگاههای اقتصادی زود بازده شده است.

حسینی تصریح کرد: دستگاه های اجرایی باید دغدغه اشتغال و بیکاری جوانان را در اولویت کاری خود قرار دهند و طرح هایی که توجیه فنی و اقتصادی و اشتغالزایی پایدار و مولد را به همراه دارند و از مزیت نسبی بالایی نیز برخوردار هستند را به بانکهای عامل معرفی کنند تا بهانه ای نداشته باشند.

حسینی عنوان کرد: هرگونه کم کاری در خصوص طرحهای اقتصادی و زود بازده و خود اشتغالی از سوی بانکها و دستگاه های اجرایی توجیه پذیر نیست و باید روند بن بست کاری و کم کاری شکسته شود.

همچنین در این نشست 85 طرح در بخشهای مختلف با اعتبار 21 میلیاردی ریال و اشتغالزایی 206 نفربه تصویب رسید.