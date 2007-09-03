استقبال از "فرش ایرانی" در مونترال

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد در این نشست که با حضور خبرنگاران بین‌المللی تشکیل شد، کارگردانان ایرانی به سئوالات که اغلب در خصوص هویت فرش ایرانی بود پاسخ دادند. نشست رسانه‌ای "فرش ایرانی" در میان همه نشست‌های این جشنواره با بیشترین استقبال رو به رو شده است.

رخشان بنی‌اعتماد، جعفر پناهی، مجتبی راعی، خسرو سینایی،‌ رضا میرکریمی، کمال تبریزی و سیف‌الله داد کارگردان‌های ایرانی حاضر در مونترال هستند. فیلم "فرش ایرانی" روز شنبه دهم شهریورماه امسال در این جشنواره روی پرده رفت و نمایش دوم این فیلم نسبت به نمایش اول با استقبال بیشتری رو به رو شد.

بعد از نمایش فیلم نیز هفت کارگردان ایرانی حاضر در مونترال روی صحنه رفتند و بنا به درخواست مخاطبان هر یک جمله‌ای در توصیف اثر خویش گفتند که این جملات با واکنش و استقبال زیاد حاضران در نشست رو به رو شد. حاضرین در این نشست تا پاسی از شب همچنان به سئوالات خود در خصوص فیلم ادامه دادند.

"فرش ایرانی" در بخش بزرگان سینمای جهان مونترال حضور دارد که این بخش در سال های اخیر به نمایش آثار سینماگران شاخصی همچون ژان لوک گدار، فولکر شلندورف، کارلوس سائورا و برادران تاویانی اختصاص داشته است. این فیلم پیشتر نیز در بیست و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر جایزه ویژه نگاه ملی را به خود اختصاص داد.

"دست آفرینی هدیه به دوست"، "قالی سخنگو"، "درخت زندگی"، "فرشته و فرش"، "مشترک مورد نظر در دسترس نیست"، "فرش، اسب ترکمن"، "خاطره، خاطره ..."، "فرش عشایری"، "شازده کوچولو"، "فرش و زندگی"، "فروشی نیست"، "فرمایش آقا سیدرضا"، "گره گشایی"، "فرش زمین" و "کپی برابر اصل" اپیزودهای این فیلم هستند. سی و یکمین جشنواره فیلم مونترال تا 12 شهریور ادامه دارد.