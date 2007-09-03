اخبار کوتاه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره ایرانیان اواخر آبان در کلن آلمان برگزار می شود و ایرانیان خارج از کشور در آن شرکت می کنند. این جشنواره قدمتی 14 ساله دارد و از پنج سال قبل به دلیل استقبال بیش از حد تماشاگران، نمایش های ایرانیان مقیم وطن را نیز برای اجرا دعوت می کند. نمایش "رویای ماه" هر روز ساعت 17 در فرهنگسرای هنر به صحنه می رود.

ـ نمایشنامه "قلعه" نوشته محسن مخملباف در پنجمین دور جلسات نمایشنامه خوانی مقاومت خوانش می شود. روابط عمومی انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس اعلام کرد این نمایشنامه به کارگردانی کریم لک زاده کاری از گروه تئاتر پروانه ها از شیراز است که سه شنبه 13 شهریور ساعت 18 در مجتمع اسوه روخوانی می شود. این نمایشنامه در هشت صحنه نوشته شده و مقاومت ایرانیان برابر مغول ها را به تصویر می کشد. محمد منصوری راد، سوفیا سنجری و کریم لک زاده نقش خوانان، مهین تورزاد منشی صحنه و کمیل کلانتری طراح نور این کار هستند.

ـ گروه بازرسی اداره کل ارشاد استان اصفهان بیش از 31600 فیلم کپی غیرمجاز و 32800 فیلم غیراخلاقی را در سه ماه اول سال جاری کشف و ضبط کرده است. روابط عمومی دبیرخانه ستاد هماهنگی با مبارزه با محصولات غیرمجاز سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد در این اقدام که با همکاری نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مفاسد اجتماعی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان و اتحادیه انجام شده، 28 واحد صنفی متخلف پلمب شده و 112 واحد صنفی عرضه کننده محصولات سمعی و بصری و سینمایی غیرمجاز اخطاریه دریافت کرده اند.

ـ سلف پرتره 100 عکاس مطرح کشور در صدمین نمایشگاه خانه عکاسان ایران با نام "سلف پرتره عکاسان" روی دیوار می رود. اصغر بیچاره، کامران عدل، نصرالله کسراییان، محمد فرنود، فخرالدین فخرالدینی، شیرین حکمی، محمد ستاری، افشین شاهرودی، اکبر عالمی، محسن شاندیز، رضا برجی، محمد صیاد، امیرعلی جوادیان، محسن راستانی، حسین پرتوی، محمد تهرانی، مجتبی آقایی و ... از عکاسانی هستند که پرتره آنها به معرض دید عموم درمی آید. این نمایشگاه 23 تا 31 شهریور صبح و بعد از ظهر در محل دایمی نمایشگاه خانه عکاسان ایران برگزار می شود.

ـ نمایشگاه آثار نقاشی جمعی از هنرمندان دانشگاه علم و فرهنگ شنبه 17 شهریور ساعت 17 تا 20 در نگارخانه کمال الدین بهزاد افتتاح می شود. این نمایشگاه تا 22 شهریور ساعت 10 تا 20 برپاست.