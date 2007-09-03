سهم از دست رفته باشگاه ها را می گیریم / می توانیم خودمان سرنوشتمان را رقم بزنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهردادهاشمی درنشست مرکزی اتحادیه فوتبال که صبح امروز در محل این اتحادیه برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق افزود: متاسفانه تا به امروز اتحادیه فوتبال فرصت نداشته است که به عنوان یک تشکل صنفی نقش واقعی خود را ایفا کند.

وی ادامه داد: غیرمنطقی است به این موضوع فکر نکنیم که در روزهای آینده قطعا جلسات شبانه ای برای انتخاب رئیس بعدی فدراسیون انجام می شود. همچنین هیئت ها جلساتی با یکدیگر خواهند داشت و همچنین هماهنگی های لازم را با سازمان تربیت بدنی انجام می دهند.

مدیرعامل باشگاه سایپا همچنین تاکید کرد: باید در این انتخابات سهم از دست رفته باشگاه ها درسالیان متمادی گذشته را بگیریم چرا که فکر می کنم در این دوره می توانیم خودمان سرنوشتمان را رقم بزنیم.

وی اضافه کرد: باشگاه ها دراین انتخابات 40 رای دارند اما امکان دارد در آخر نام کس دیگری مطرح شود. البته اگر معقولانه تر فکر کنیم می توانیم حداقل نقش موثری در تصمیم گیری های کلان فوتبال ایفا کنیم. موضوعی که در گذشته وجود نداشته است.

هاشمی افزود: سال های پیش هدفمان بدست آوردن حق برگزاری مسابقات لیگ برتر بود اما متاسفانه تنها برگزاری مسابقات جام حذفی به ما سپرده شد که این موضوع جالب توجه نبود.

وی همچنین تصریح کرد: دراین انتخابات فرصت آن را داریم که یکبارهم که شده دموکراسی را در عرصه ورزش امتحان کنیم. دراین موقعیت ایجاد شده باید فارغ از دعواهای موجود برای رسیدن به منفعت مشترکمان تلاش کنیم تا حداقل باشگاه ها در آینده ای نزدیک نقش کلیدی تر درتصمیمات فوتبال داشته باشند.