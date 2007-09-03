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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۱۹

مهلت سومین جشنواره عکس جوانان تمدید شد

دبیرخانه سومین جشنواره سراسری عکس جوانان مهلت ارسال آثار به این جشنواره را تا 20 شهریور تمدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره که از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران در ارومیه برگزار می شود، پیش از این مهلت دریافت آثار را دهم شهریور اعلام کرده بود که این مهلت تا 10 روز دیگر تمدید شد.

این جشنواره عکاسی در سه بخش ویژه با موضوع اتحاد ملی و انسجام اسلامی، جوانان از نگاه عکاسان و آزاد برگزار می شود. در پایان این جشنواره نیز نمایشگاهی از آثار برگزیده از 28 مهر تا پنجم آبان برپا می شود و زمان مراسم اهدا جوایز نیز 30 مهرماه اعلام شده است.

کد مطلب 545529

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