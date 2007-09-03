ارائه شواهد جدید دال بر بی گناهی متهم لاکربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آبزرور چاپ انگلیس، یکی از شاهدان عنوان کرد که قطعه زمان سنج بمبی که سبب انفجار شد و به عنوان مدرک اصلی جرم برای محکومیت متهم بمب گذار لاکربی بود، دست کاری و با استفاده از ذغال دود اندود شده بود.

گفتنی است که پس از انفجار هواپیمای پان امریکن در 21 دسامبر سال 1998 بر بالای لاکربی اسکاتلند، اف بی آی آمریکا، پلیس اسکاتلند و دولت انگلیس در تحقیقاتی یکی از ماموران اطلاعاتی لیبی به نام "عبدالباسط المقراهی" را متهم کردند که اقدام به این بمب گذاری کرده است، حادثه ای که در آن 270 نفر جان باختند.

"ادوین بویلر" رئیس شرکت سوئیسی سازنده زمان سنج های مورد اشاره که درصدد پاک کردن نام شرکت خود از این اتهام است گفت : زمان سنجی که از سوی دادستانان برای متهم کردن لیبی به این بمب گذاری مورد استفاده قرار گرفت احتمالا تقلبی بوده است.ً

"اولریخ لمپرت" مهندسی سوئیسی ظاهراً اعتراف کرده است که او درباره تشخیص زمان سنج مسئله ای که به محکومیت این مامور لیبی منجر شد، دروغ گفته است.

بویلر پذیرفته است که این زمان سنج ها را 2 سال پیش از واقعه لاکربی به ارتش لیبی فروخته، اما می گوید که به آنها یک عکس تیره نشان داده شد و او از روی عکسی با چنین مشخصات آن را تائید کرده است.

این بازرگان سوئیسی می گوید: من در آن زمان به عنوان شاهد این زمان سنج را تائید کردم، اما زمانی که خواستم آن را دقیق تر بررسی کنم آنها عکسی را به من نشان دادند که در آن زمان سنج دود اندود شده بود.

گفتنی است که به سبب بروز برخی تقلب ها قرار است دادگاه استیناف این متهم لیبیایی برگزار شود و برخی از گزارش ها از احتمال اثبات بی گناهی وی خبر می دهند که در سال 2001 در دادگاهی در هلند به حبس ابد محکوم شد.

همچنین پس از آنکه رسیدگی های جنایی در اسکاتلند نشان داد که شواهد کافی در بروز اشتباهاتی در این محاکمه وجود دارد قرار شد تا دادگاه استیناف اسکاتلند به این مسئله رسیدگی کند.