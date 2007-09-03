دلیلی برای جنگ میان اسرائیل و سوریه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این مطلب را در گفتگو با روزنامه صهیونیستی هاآرتص بیان داشت.

وی افزود: اسرائیل تدابیری را اخیرا اتخاذ کرد و هدف از آن تاکید این نکته به دمشق بود که تصمیم ارتش اسرائیل برای انتقال محل مانورهای نظامی گسترده خود از بلندیهای جولان (اشغالی) به صحرای نقب گواه این امر است که اسرائیل تمایل ندارد تا سوریه از تدابیر و اقدامات تل آویو سوء برداشت کند.

سولانا با بیان اینکه طرف های ذیربط در روند صلح باید درباره نتایج اجلاس بین المللی درباره صلح خاورمیانه در پاییز آینده واقعگرا باشند، در عین حال ابراز عقیده کرد که بسیاری از مسائل پیشرفت دارد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: به نظر می رسد که ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و سلام فیاض نخست وزیر وی وضعیت و فرصت مهیا شده را درک می کنند و اتخاذ تدابیرسازنده را آغاز کرده اند. وی همچنین گفت که ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم اسرائیل از پیشرفت در این زمینه استقبال می کند.

سولانا دیروز برای دیدار با مقام های تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی وارد فلسطین اشغالی شد.