اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرا اعلام کرد این نمایشگاه تا 22 شهریور هر روز ساعت 9 تا 20 برپاست و شامل 64 تابلو در ابعاد 30*30 چاپ شده بر روی بوم است.

ـ نمایشگاه گروهی آثار هنرهای تجسمی با عنوان "خورشید شب" از 11 تا 15 شهریور ساعت 9 تا 19 در نگارخانه اندیشه فرهنگسرای مدرسه برپاست. در این نمایشگاه 30 اثر تصویرگری تلفیقی با تکنیک گواش، 20 اثر پتینه با تکنیک رنگ روغن و 30 اثر نقاشی تجسمی و قهوه خانه ای در ابعاد مختلف در معرض دید عموم قرار گرفته است.

ـ نمایش خیابانی با موضوع صرفه جویی در مصرف آب با همکاری سازمان آب منطقه پنج روز چهارشنبه 14 شهریور ساعت 30/10 تا 12 در فرهنگسرای انقلاب برگزار می شود.

ـ هفت فرهنگسرا و مجتمع فرهنگی و هنری به مناسبت هفته دولت در شهرستان های استان تهران افتتاح شد. روابط عمومی اداره کل ارشاد استان تهران اعلام کرد مجتمع فرهنگی هنری ولایت کرج با حضور وزیر ارشاد به بهره برداری رسید. دو فرهنگسرا هم در بخش های ارجمند و لزور شهرستان فیروزکوه افتتاح شد. مجتمع فرهنگی هنری الهیه گلستان و صالح آباد در شهرستان رباط کریم این هفته بهره برداری می شوند. مجتمع فرهنگی هنری امام خمینی (ره) در شهرستان پاکدشت و کانون بانوان گیلاوند شهرستان دماوند نیز فعالیت خود را هفته دولت آغاز کردند.