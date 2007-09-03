11 میلیون زن روستایی متقاضی شغل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، خانم زهره طبیب زاده نوری مشاور رئیس جمهوری در امور زنان و رئیس مرکز مطالعات زنان و خانواده در نشست امروز عصر تعاون ، زنان ، جوانان و نهضت اشتغال گفت : تعاونی ها قبل از اینکه نهادی اقتصادی باشند ، سنبل فعالیت جمعی و روح جمعی است.

خانم طبیب زاده اظهار داشت : تعاونی تمرینی برای کار گروهی در امور اقتصادی و تبدیل منافع فردی به منابع جمعی و همچنین پدید آورنده حرکتی فرهنگی است.

وی تصریح کرد : تعاونی های زنان نیازبه حمایت های مالی دارند و درکشور باید ازاین نوع تعاونی های نوپا حمایت صورت گیرد.

رئیس مرکز مطالعات زنان و خانواده بیان داشت : زنان در بسیاری موارد به دلیل نیاز مالی به فعالیت‌های اقتصادی روی می آورند که با توجه به فرهنگ موجود ، این قشر در معرض مشکل بیشتری قرار می گیرند .

طبیب زاده افزود : باید در جهت توسعه و رشد تعاونی های زنان فرهنگ سازی صورت گیرد و در این رابطه آموزش های لازم به زنان درباره چگونگی تشکیل تعاونی ، دریافت تجربه در امور بازاریابی و فروش محصولات داده شود.

وی نقش حمایتی بانک‌ها در بازپرداخت دیوان مالی و مهلت بیشتر به زنان را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت : دولت نهم با تلاش در شناخت چالش های پیش روی تعاونی های زنان ، سعی در حمایت از این گونه تعاونی ها نموده است .

مشاور رئیس جمهوری، تعاونی ها را آماده ترین بستر کارآفرینی دانست و ادامه داد : با حمایت‌ها و تشویق‌های دولت نهم ، حضور تعاونی های زنان مدخل شایسته ای برای تحقق آرمان‌های دولت نهم و ایجاد و گسترش عدالت اجتماعی در کشور است .