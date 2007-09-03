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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۰۲

والیبال مردان آسیا- جاکارتا

والیبال کشورمان برابر کره جنوبی شکست خورد

والیبال کشورمان برابر کره جنوبی شکست خورد

تیم والیبال کشورمان امروز در مرحله دوم رقابت های والیبال مردان آسیا که در جاکارتا اندونزی برگزار می شود برابر کره جنوبی شکست خورد.

به گزارش خبرنگارمهر، در آغاز مرحله دوم رقابت های والیبال قهرمانی آسیا، تیم ملی والیبال کشورمان با نتیجه 3 بر صفر برابر کره جنوبی شکست خورد.

در این دیدار تیم والیبال کشورمان با نتایج 27 بر 25، 28 بر 26 و 25 بر 21 بازی را به حریف قدرتمند خود کره جنوبی که در رقابت های لیگ جهانی شرکت می کند، واگذار کرد.

در این دیدار والیباللیست های جوان کشورمان بارها از این حریف قدرتمند آسیایی پیش افتادند اما اشتباهات متعدد خصوصا در دفاع عقب، باعث شکست تیم کشورمان شد.

در ادامه این رقابت ها تیم والیبال کشورمان فردا برابر دیگر تیم قدرتمند آسیا،ژاپن به میدان می رود.

کد مطلب 545549

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