جهاد اسلامی فلسطین با تغییر قانون انتخابات فلسطین مخالفت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، احمد العوری از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین در شهر غزه گفت که فرمان ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای تغییر قانون انتخابات فلسطین و درج ضرورت پایبندی به برنامه سازمان آزادیبخش فلسطین به عنوان شرط ورود نامزدها به انتخابات خطرناک بوده و شکاف و اختلاف داخلی در میان فلسطینی ها را افزایش می دهد.

ابومازن دیروز با صدور فرمانی قانون جدید انتخابات را اعلام کرد که عملا جنبش حماس را از شرکت در انتخابات محروم می کند زیرا طبق قانون جدید، تمامی کاندیداها باید به برنامه های سیاسی سازمان آزادیبخش فلسطین و توافقنامه های امضا شده بین تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی پایبند باشند.

العوری همچنین ابومازن و کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین را به عدم اجرای توافقنامه سال 2005 میلادی گروههای فلسطینی درشهر قاهره متهم کرد که در آن بر ضرورت بازسازی واصلاح این سازمان به منظور امکان مشارکت جنبش های حماس و جهاد اسلامی فلسطین در آن تاکید شده بود.