درگیری فیزیکی لیدرها در تمرین استقلال / حضور تماشاگران و خبرنگاران ممنوع شد

به گزارش خبرنگارمهر، این تمرین عصر امروز در زمین شماره دو ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد که مسئولان باشگاه با نصب دست نوشته ای مقابل درب ورودی این ورزشگاه ورود تماشاگران و خبرنگاران را ممنوع اعلام کرده بودند.

به گفته یکی از نزدیکان باشگاه استقلال این تصمیم به دنبال درگیری های روز گذشته و تصمیم مسئولان این باشگاه اتخاذ شده است و بر اساس تصمیم ناصر حجازی روزهای آینده تمرینات این تیم نیز با همین روال برگزار خواهد شد.

در حاشیه این تمرین که تماشاگران و خبرنگاران از پشت درهای بسته پیگیر اخبار آن بودند، دو تن از لیدرهای قدیمی باشگاه استقلال با یکدیگر درگیری فیزیکی پیدا کردند که چندین دقیقه به طول انجامید.

مسئولان باشگاه استقلال در حالی از ورود خبرنگاران به محل تمرینات این تیم جلوگیری کردند که مسئولان حراست سازمان تربیت بدنی ورود خبرنگاران را بلامانع اعلام و همکاریهای لازم را با خبرنگاران و عکاسان رسانه های گروهی داشتند.