به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور اعلام کرد که از تاریخ ابلاغ آئین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد در نیمه دوم سال 84 تاکنون، در مجموع تعداد 219 پروانه در سطح ملی برای این سازمان ها صادر شده است.

از مجموع پروانه های صادر شده، تعداد 52 پروانه مربوط به نیمه دوم سال 84 ، تعداد 145 پروانه در سال 85 و تعداد 22 پروانه نیز مربوط به سال جاری بوده است.

براساس این گزارش، از نیمه دوم سال 84 تاکنون در مجموع 600 تقاضای تأسیس سازمان های مردم نهاد مورد رسیدگی قرار گرفته است.

همچنین تعداد 300 پرونده در دست اقدام و رسیدگی است.