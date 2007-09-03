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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۱۵

فرمانده جدید سپاه (اجمالی)

سپاه دژ مستحکم دفاع از انقلاب است/ تا ایران برقرار است سپاه به فعالیت خود ادامه می‌دهد

سپاه دژ مستحکم دفاع از انقلاب است/ تا ایران برقرار است سپاه به فعالیت خود ادامه می‌دهد

سرلشکر محمد علی جعفری گفت: تا ملت ایران و جمهوری اسلامی پایدار هستند، سپاه نیز به فعالیت خود ادامه خواهد داد و دژ مستحکمی برای نظام و دفاع از دستاوردهای آن خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اولین نشست خبری خود که عصر امروز برگزار شد، اظهار داشت: این اطمینان را به مردم و مقام معظم رهبری می دهم که خواسته های آنان را به طور کامل دنبال کنم و در این راستا قوت و نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بیش از گذشته ارتقا خواهیم داد.

وی اظهار امیدواری کرد که در این مسئولیت رسالت خود را که همان دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن است به نحو احسن اجرا کنم.

سرلشکر جعفری تصریح کرد: هر جا تهدیدی علیه نظام و دستاوردهای آن احساس شود، سپاه وظیفه خود می داند که وارد شود و به  سایر نیروهای مسلح کمک کند.

وی، قوت، قدرت معنوی و انعطاف پذیری بالای سپاه پاسداران را از جمله خصوصیات این سازمان برای مقابله با تهدیدات دانست و گفت: با توجه به اینکه تهدیدات علیه نظام جمهوری اسلامی در ابعاد مختلفی مطرح می گردد، لذا باید سپاه در همه این زمینه ها پویایی و برجستگی لازم را دارد.

فرمانده جدید سپاه همچنین از 28 سال فعالیت و زحمات سرلشگر صفوی در سپاه تقدیر کرد.

کد مطلب 545555

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