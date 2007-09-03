به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اولین نشست خبری خود که عصر امروز برگزار شد، اظهار داشت: این اطمینان را به مردم و مقام معظم رهبری می دهم که خواسته های آنان را به طور کامل دنبال کنم و در این راستا قوت و نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بیش از گذشته ارتقا خواهیم داد.

وی اظهار امیدواری کرد که در این مسئولیت رسالت خود را که همان دفاع از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن است به نحو احسن اجرا کنم.

سرلشکر جعفری تصریح کرد: هر جا تهدیدی علیه نظام و دستاوردهای آن احساس شود، سپاه وظیفه خود می داند که وارد شود و به سایر نیروهای مسلح کمک کند.

وی، قوت، قدرت معنوی و انعطاف پذیری بالای سپاه پاسداران را از جمله خصوصیات این سازمان برای مقابله با تهدیدات دانست و گفت: با توجه به اینکه تهدیدات علیه نظام جمهوری اسلامی در ابعاد مختلفی مطرح می گردد، لذا باید سپاه در همه این زمینه ها پویایی و برجستگی لازم را دارد.

فرمانده جدید سپاه همچنین از 28 سال فعالیت و زحمات سرلشگر صفوی در سپاه تقدیر کرد.