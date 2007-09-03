غفاری برای شرکت در اجلاسWAFF فردا عازم اردن می شود

به گزارش خبرنگارمهر، اجلاس هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال غرب آسیا (WAFF) ششم سپتامبر( پنج شنبه 15شهریور) با حضورنمایندگان شش کشورعضو این منطقه شامل ایران، عراق، لبنان، فلسطین، اردن و سوریه درمقردائمی این اجلاس در امان پایتخت اردن برگزارخواهد شد که ریاست این جلسه را دکترحسن غفاری ازکشورمان برعهده خواهد داشت.



دراین جلسه پس ازارائه گزارشی مالی و نحوه برگزاری نخستین دوره مسابقات فوتسال غرب آسیا به میزبانی ایران، میزبان پنجمین دوره مسابقات فوتبال غرب آسیا مشخص خواهد شد.

درآخرین نشست اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال کشورهای غرب آسیا لبنان به صورت مشروط به عنوان میزبان پنجمین دوره مسابقات فوتبال این منطقه از آسیا درسال 2008 انتخاب شد. البته مقررشد درصورتی که این کشوربه هردلیلی قادربه برگزاری این مسابقات نباشد، امتیازمیزبانی به کشورسوریه واگذارشود.



مسابقات فوتبال غرب آسیا هردوسال یکباربین کشورهای این منطقه برگزارمی شود که تاکنون ایران درسال 2000، سوریه درسال 2002، ایران درسال 2004 و اردن درسال 2007 میزبانی این مسابقات را برعهده داشته اند. تیم کشورمان سابقه سه بارقهرمانی این رقابت ها درسالهای 2004 و 2007 را دراختیار دارد.









