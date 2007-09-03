سپاه نسبت به تحرکات دشمن در منطقه اشراف اطلاعاتی کامل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشگر محمدعلی جعفری فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عصر امروز در اولین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران اظهار داشت : توانمندی بالای موشکی و دفاعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مزیت های کنونی آن است که ما نیز به دنبال ارتقاء آن هستیم.

وی با اشاره به مسئولیت خود در مرکز استراتژیک سپاه گفت: این اطمینان را به مردم می دهم که سپاه امروز نسبت به گذشته توانمندتر و با قرار داشتن در اوج آمادگی برای دفاع از انقلاب و آب و خاک این مرز و بوم آماده است.

سرلشگر جعفری با بیان اینکه امروز ماهیت تهدیدات دشمن علیه کشور تغییر یافته است تصریح کرد : سپاه باید در همه زمینه ها آمادگی مطلوبی داشته باشد.

وی هدف آمادگی دائمی سپاه را توسعه توان بازدارندگی دشمن دانست و افزود: مقابله هوشمندانه با تهدیدات، توسعه توان داخلی و حفظ اقتدار کشور از جمله اهداف سپاه است.

فرمانده جدید سپاه با بیان اینکه سیاست نظامی کشور ما تنها دفاع از کشور و دستاوردهای انقلاب اسلامی است گفت: اقدامات بازدارندگی ما در همین راستا انجام می شود و ما نیز سعی خواهیم کرد بهترین و سریعترین شیوه ها را به کار بگیریم.

سرلشگر جعفری با ابراز خوشبختی از کسب تجربه سپاه از جنگ های اخیر منطقه و 8 سال دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: تمامی این جنگ ها تجربیات ارزشمندی را برای نیروهای ما به همراه داشته است.

وی ادامه داد: خوشبختانه سپاه یک نیرویی است که به سرعت از دستاوردهای مختلف نظام الگو می گیرد و لذا می توان آن را یک نیروی یادگیرنده دانست.

فرمانده جدید سپاه تصریح کرد: این سرعت یادگیری باعث افزایش سرعت آمادگی و قدرت سپاه پاسداران شده است.

سرلشگر جعفری از دیگر ویژگی های بارز سپاه را داشتن روحیه انقلابی علاوه بر خصوصیات نظامی آن برشمرد و گفت: مردمی بودن این سازمان و اتصال آن به نهادی مردمی مثل بسیج ، آن را نسبت به سایر دستگاه های نظامی جهان متمایز ساخته است.

وی خطاب به دشمنان جمهوری اسلامی ایران و سپاه یادآور شد: سازمانی که از متن مردم به وجود آمده و شکل گرفته است قابل از بین بردن نیست لذا بهتر است دشمنان تهدیدات خود را نسبت به سپاه با تامل بیشتری انجام دهند.

فرمانده جدید سپاه خاطر نشان کرد: تا مردم ایران و جمهوری اسلامی برقرار باشد سپاه نیز به فعالیت خود ادامه خواهد داد و دژ مستحکمی برای دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی خواهد بود.

سرلشگر جعفری با بیان اینکه دشمنان ایران اسلامی باید بدانند که حضور آنها در منطقه مشکل ساز شده است به آنها پیشنهاد کرد هر چه زودتر منطقه را ترک کنند و مانند گذشته از دور با مسلمانان ارتباط برقرار کنند.

وی ادامه داد: اگر دشمنان هر چه سریعتر منطقه را ترک کرده و به مانند گذشته با جهان اسلام ارتباط برقرار کنند ، مطمئنا به نفع خودشان خواهد بود.

فرمانده جدید سپاه از تلاش سپاه و همراهی با سایر نهادهای کشور برای تحقق شعار امسال (اتحاد ملی و انسجام اسلامی) که از سوی مقام معظم رهبری اعلام شده خبر داد و افزود: سپاه حرکت به رو به جلو دارد و ما نیز آینده روشنی برای آن متصور هستیم.