به گزارش خبرگزاری مهر، طالب‌زاده درباره مستند خود به سایت خبری سیمافیلم گفت: "از آنجا که زمان وقوع اتفاقات 11 سپتامبر من در آنجا بودم، فیلم مستندی به همین مناسبت با نام "من آنجا بودم" را ساخته‌ام که قرار است 20 شهریورماه همزمان با سالگرد این حادثه از تلویزیون پخش شود."

این سینماگر که با فیلم "مسیح (ع)" در بخش اصلی سومین دوره جشنواره "منبر طلایی" روسیه شرکت کرده، به دلیل ساخت مستند اخیر و با وجود استقبال برگزارکنندگان جشنواره در این رویداد هنری حضور ندارد. طالب‌زاده فیلم "مسیح" را بر مبنای فیلمنامه خود به مدت 100 دقیقه ساخته و احمد سلیمانی‌نیا، فتحعلی اویسی، احمد نجفی، مینا باقری و ... در آن بازی کرده اند.