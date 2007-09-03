رئیس آینده فدراسیون باید هیئت رئیسه هماهنگ با خود داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده در نشست مرکزی اتحادیه فوتبال که صبح امروز در محل این اتحادیه برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق افزود: در آن زمان که از استقلال رفتم 7-8 نفر در جلسات اتحادیه شرکت می کردند و بعضی ها می گفتند این اتحادیه خیلی زود تعطیل می شود اما امروز همه شاهد هستند که این اتحادیه همچنان پابرجاست.

وی ادامه داد: آقای فائقی به ما می گفت شما اتحادیه مدیران باشگاه ها هستید، به همین دلیل به ما اجازه رای نمی دادند اما در حال حاضر ما در حدود 30 رای داریم که اگر هیئت ها را هم با خود همراه کنیم تعداد رای هایمان به 60 می رسد، ضمن اینکه سایر رای ها را هم می توان جمع کرد.

مدیرعامل باشگاه استقلال همچنین تاکید کرد: در بم زمانیکه بازی را به میزبان خود باختیم همه فکر کردند این شکست تعمدی بود اما ما می خواتستیم پیروز مسابقه نام بگیریم ولی نتوانستیم به هدف خود برسیم.

وی اضافه کرد: دلیل آن باخت همت و همدلی بالای بازیکنان حریف بود زیرا تصمیم گرفته بودند با هم و برای هم به میدان بروند، همین موضوع باعث شد تیمی را شکست دهند که مدعی عنوان قهرمانی لیگ برتر است.

فتح الله زاده درپایان تصریح کرد: وظیفه ما دادن یک رای نیست، بلکه باید همدل باشیم و به تیم رای دهیم نه فرد، تا بتوانیم آینده خوبی را برای فوتبال متصور شویم زیرا در اساسنامه جدید، هیئت رئیسه به اندازه و حتی بیشتر از رئیس فدراسیون فوتبال قدرت دارد.