هدف سفر بوش به عراق حمایت از دولت بغداد است

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسین مجید مشاور اطلاع رسانی نوری المالکی نخست وزیر عراق به خبرگزاری مستقل "اصوات العراق" گفت : سفر جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا به عراق در چارچوب حمایت از دولت این کشور صورت می گیرد و وی در این دیدار با جلال طالبانی رئیس جمهور، المالکی و طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور دیدار و گفتگو خواهد کرد.

وی افزود : دیدار رئیس جمهوری آمریکا از عراق فشرده خواهد بود و بیش از یک روز طول نخواهد کشید.

بوش عصر امروز به طور غیرمنتظره به همراه کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه و استفان هادلی مشاور امنیت ملی آمریکا وارد پایگاه هوایی الاسد در استان الانبار در غرب عراق شد.

وی در این پایگاه مورد استقبال رابرت گیتس وزیر دفاع، پیتر پیس رئیس ستاد مشترک ارتش، ویلیام فالون فرمانده نظامیان آمریکایی در خاورمیانه و دیوید پتریوس فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق قرار گرفت.

وزیر دفاع آمریکا به همراه رئیس ستاد مشترک و فرمانده نظامیان آمریکایی در خارومیانه پیش از ورود بوش وارد عراق شده بودند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از جف موریل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گزارش داد : این آخرین دیدار رئیس جمهور آمریکا با رهبران عراقی پیش از تصمیم گیری درباره اقدامات بعدی درباره عراق خواهد بود.

وی افزود: نشست بوش با رهبران عراق سرنوشت ساز است و اگر بوش عملا تصمیم خود را (تاکنون) نگرفته باشد، این نشست به وی کمک خواهد کرد تا به تصمیم گیری نهایی نزدیک شود.

برپایه این گزارش، بوش همچنین قرار است با وزیران دولت المالکی و سران عشایر عراق دیدار و گفتگو کند و سفر وی به عراق درحالی صورت می گیرد که قرار است کمتر از دو هفته دیگر ژنرال پتریوس و رایان کروکر سفیر آمریکا در بغداد گزارش خود را درباره روند تحولات سیاسی وامنیتی عراق به کنگره ارایه کنند.