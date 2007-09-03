قدرت فوتبال به مجمع منتقل شده است / رای دادن کارشناسان ورزشی بسیار مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم اولیایی در نشست مرکزی اتحادیه فوتبال که صبح امروز در محل این اتحادیه برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق افزود: کانون اصلی قدرت در گذشته سازمان و دولت بوده است ولی امروز این کانون قدرت از دولت به مردم منتقل شده است. ضمن اینکه مجمع عمومی بالاترین رکن را دارد و می تواند حتی اساسنامه را اصلاح کند.

وی ادامه داد: مهمترین نکته انتخابات آتی ریاست فدراسیون فوتبال این است که رای دهندگان جزو کارشناسان ورزشی و اهالی فوتبال هستند.

مدیرعامل باشگاه پاس همدان همچنین تاکید کرد: در گذشته این مشکل و ایراد وجود داشت که رای ها ابتدا دست آدمهای سیاسی بود و بعد کارشناسان ورزشی اما در مجمع عمومی این دوره اکثرا کارشناسان ورزشی حضور دارند.

وی افزود: نگران رای کمتر نباشیم زیرا درتمام دنیا هسته اصلی فوتبال را باشگاه ها تشکیل داده اند و در آینده ای نزدیک این اتفاق در ایران هم رخ خواهد داد و نقش باشگاه ها در انتخابات و فوتبال کشور پررنگ تر خواهد شد.

اولیایی درپایان گفت: مطمئنا اگر اتحادیه را به عنوان مجمع صنفی خود در نظر بگیریم با تقویت آن به آنچه صلاحمان است دست پیدا می کنیم.