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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۳۹

جلسه دیدار مردمی مسئولان دادگستری استان تهران برگزار شد

جلسه دیدار مردمی مسئولان دادگستری استان تهران برگزار شد

جلسه دیدار مردمی مسولان قضائی استان تهران ، امروز در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد و مسئولان مربوطه به پرونده های قضائی مردم رسیدگی و دستورات لازم را صادر کردند.

بر اساس این گزارش ، در این جلسه که قائم مقام رئیس کل، معاون قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران ، سرپرست دادگاه های تجدید نظر استان تهران و معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران حضور داشتند به درخواست بیست و پنج نفر از متقاضیان ثبت نام شده رسیدگی شد.

شایان ذکر است: مسئولان قضایی استان تهران با استماع اظهارات متقاضیان نسبت به رفع مشکلات آنان از قبیل رفع اطاله دادرسی، تسریع در رسیدگی در اجرای حکم صادره، پیگیری پرونده در واحد نظارت و پیگیری و اعطای مرخصی به زندانیان در چارچوب مقررات قانونی اقدام و دستورات مقتضی را صادر کردند.

کد مطلب 545567

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