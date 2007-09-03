جلسه دیدار مردمی مسئولان دادگستری استان تهران برگزار شد

بر اساس این گزارش ، در این جلسه که قائم مقام رئیس کل، معاون قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران ، سرپرست دادگاه های تجدید نظر استان تهران و معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران حضور داشتند به درخواست بیست و پنج نفر از متقاضیان ثبت نام شده رسیدگی شد.

شایان ذکر است: مسئولان قضایی استان تهران با استماع اظهارات متقاضیان نسبت به رفع مشکلات آنان از قبیل رفع اطاله دادرسی، تسریع در رسیدگی در اجرای حکم صادره، پیگیری پرونده در واحد نظارت و پیگیری و اعطای مرخصی به زندانیان در چارچوب مقررات قانونی اقدام و دستورات مقتضی را صادر کردند.