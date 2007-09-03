پوشش کامل رادیو و تلویزیون 350 میلیارد اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود اشتری قائم مقام امور مجلس و استان‌های صدا و سیما در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل و بهره‌برداری از طرح‌های رادیویی و تلویزیونی مرکز کهگیلویه و بویراحمد گفت: "گرچه با حمایت‌های دولت و مجلس تلاش‌های چشمگیری برای کامل شدن پوشش تصاویر تلویزیونی و رادیویی در کشور صورت گرفته، اما همچنان در بخش‌هایی از ایران به ویژه مناطق کوهستانی با کمبود فرستنده رو به رو هستیم."

وی در ادامه افزود: "به رغم فعالیت‌های گسترده هنوز پوشش صدا و سیما در بخش‌هایی از کشور به حد مطلوب نرسیده که همین مسئله زمینه نفوذ و سوء استفاده شبکه‌های ماهواره‌ای بیگانه را فراهم کرده است. برای توسعه این بخش زیرساختی به اعتبارات بیشتر و توجه جدی دولت و مجلس نیاز است."

در این مراسم با حکم مهندس عزت الله ضرغامی، حجت‌الله رحیم‌زاده به سمت مدیر کل صدا و سیما استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب و از خدمات اکبر رضایی مدیر کل پیشین این مرکز قدردانی شد.