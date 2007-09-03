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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۴۰

رهبر معظم انقلاب به فرمانده جدید سپاه درجه سرلشگری اعطا کردند

رهبر معظم انقلاب به فرمانده جدید سپاه درجه سرلشگری اعطا کردند

فرمانده کل جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز درجه سرلشگری خود را از دست فرمانده کل قوا دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای در این مراسم با اشاره به سوابق درخشان و ارزشمند سردار سرلشگر محمد علی جعفری در دوران دفاع مقدس، مجموعه نیروهای مسلح کشور اعم از سپاه و ارتش را مجموعه هایی با نشاط و پرانگیزه خواندند و تأکید کردند: باید با حفظ این انگیزه و ایمان، حرکت رو به جلو نیروهای مسلح با جدیت بیشتر ادامه یابد.

ایشان همچنین با اشاره به مسئولیت جدید سردار سرلشگر رحیم صفوی اظهار امیدواری کردند وی بعنوان دستیار و مشاور عالی رهبری در امور نیروهای مسلح منشاء خدمات مهم دیگری باشد.

کد مطلب 545569

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