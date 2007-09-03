رهبر معظم انقلاب به فرمانده جدید سپاه درجه سرلشگری اعطا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای در این مراسم با اشاره به سوابق درخشان و ارزشمند سردار سرلشگر محمد علی جعفری در دوران دفاع مقدس، مجموعه نیروهای مسلح کشور اعم از سپاه و ارتش را مجموعه هایی با نشاط و پرانگیزه خواندند و تأکید کردند: باید با حفظ این انگیزه و ایمان، حرکت رو به جلو نیروهای مسلح با جدیت بیشتر ادامه یابد.

ایشان همچنین با اشاره به مسئولیت جدید سردار سرلشگر رحیم صفوی اظهار امیدواری کردند وی بعنوان دستیار و مشاور عالی رهبری در امور نیروهای مسلح منشاء خدمات مهم دیگری باشد.