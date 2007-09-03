500 فرصت شغلی در شهرستان مهریز یزد ایجاد خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد ، احمد صلواتی ظهر امروز در جلسه شورای اداری این شهرستان افزود: با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری به دولت توسعه همه جانبه ای را برای مهریز تعریف کردیم.

احمد صلواتی افزود: بهره گیری از سرمایه های اجتماعی، رعایت اصول توسعه پایدار و عدالت محوری و کسب جایگاه برتر در استان را مدنظر قرار داده ایم .

فرماندار مهریز عنوان کرد: امسال برای باطله برداری معدن سرب و روی مهدی آباد مبلغ 55 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده و با راه اندازی این واحد تعداد 800 شغل ایجاد می شود.

در ادامه این جلسه نیز محمد رضا فلاح زاده ، استاندار یزد عنوان شد: قبل ازانقلاب راه های کشور غیراستاندارد بود، ارتباطات وضعیت مناسبی نداشت، صنعت عقب مانده بود اما در حال حاضر شاهد پیشرفت های چشمگیر کشور درعرصه های مختلف هستیم .

وی تصریح کرد: مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی روشنگری، بیداری و خود اتکایی مردم شریف بود و باور کردند که می توانند .

استاندار یزد عدالت محوری درجهت توزیع امکانات و پشتیبانی ازمردم را ازسیاست های دولت نهم خواند و یادآور شد: باید درجهت تحقق شعار دولت دراین خصوص تلاش کنیم.

فلاح زاده افزود: باید حول محور فرهنگ غنی اهل بیت که قرآن و سنت است جمع شویم و در جهت ترویج و ارتقای معنویت درسطح جامعه و تربیت معنوی جوانان با محوریت ولایت فقیه تلاش کنیم .

استاندار یزد با اشاره به چشم انداز توسعه شهرستان مهریز پیگیری مسائل و مشکلات این شهرستان در زمینه های مختلف ازجمله اشتغال، مسکن، آبرسانی، صنعت، گازرسانی و راهسازی را خاطر نشان کرد.

فلاح زاده از مهریز به عنوان شهری با سابقه درخشان درعرصه دفاع مقدس نام برد و از مقام والای 330 شهید این شهرستان تجلیل کرد.

در جریان سفر استاندار یزد به شهرستان مهریز چند طرح عمرانی ، کشاورزی ، برق رسانی ، راهسازی به بهره برداری رسید.

افتتاح پارک کوثر مزویر آباد با اعتبار دو میلیارد و یکصد میلیون ریال، افتتاح فاز دوم و سوم بلوار ولیعصر و تیرمیدان امام حسین بغداد آباد با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون ریال، افتتاح شرکت صادراتی پسته کوثر با سرمایه گذاری ده میلیارد ریال و اشتغالزایی 20 نفر فرآورده های لبنی، گلخانه گل رز، همچنین کلنگ زنی مجتمع رفاهی بین راهی و افتتاح روشنایی جاده یزد - مهریز از دیگر برنامه های سفر استاندار یزد به شهرستان مهریز بود.