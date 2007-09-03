ادبیات فوتبال حرفه ای را رعایت کنیم / اختلافات را برای کسب منافع بزرگتر فراموش کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آجورلو در نشست مرکزی اتحادیه فوتبال که صبح امروز در محل این اتحادیه برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق افزود: اساسنامه جدید فرایندی را برای اهالی فوتبال و باشگاه ها ایجاد کرده است تا بتوانند تصمیمی ملی بگیرند.

وی ادامه داد: در ترکیه کشور همسایه ما مجمعی با 118 عضو برای انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال تشکیل می شود که دو سوم کرسی های این مجمع در اختیار باشگاه هاست، همچنین در کشور انگلستان که مهد فوتبال است هم مجمع با 98 نفر برگزار می شود که دوسوم اعضای را مدیران باشگاه ها تشکیل می دهند.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری همچنین تاکید کرد: در طرح جامع ورزش، ورزش به چهاربخش تقسیم می شد، اول ورزش پرورشی ود که به آموزش و پرورش اختصاص داشت. دوم هم ورزش همگانی که وظیفه اجرای آن برعهده شهرداری و انجیوها بود. بخش سوم ورزش قهرمانی بود که به فدراسیون ها مربوط می شد زیرا بحث ملی را پیگیری می کرد.

وی اضافه کرد: بحث چهارم ورزش حرفه ای بود و به کسانی اختصاص داشت که می توانند در مسیر حرفه ای کارکنند، مانند مدیران باشگاه لیگ برتر که کار حرفه ای می کنند و وظایفشان با فوتبال محلات متفاوت بود.

مدیرعامل پیشین باشگاه پاس خاطر نشان کرد: فوتبال حرفه ای مدیر، آئین نامه، قانون، هوادار و... حرفه ای می خواهد. یا نباید صحبت از حرفه ای بودن کرد و یا اگر آن را بیان می کنیم باید ادبیات فوتبال حرفه ای را رعایت کنیم.

وی ادامه داد: متاسفانه ما اسم حرفه ای داریم اما کانون اجرای آن وجود ندارد. ما نمی دانیم مدیران باشگاه ها چه مشکلی دارند، مشکلاتی مانند اینکه با یک سوت قهرمانی را از دست داده و از حضور در مسابقات بین المللی بازمی مانند.

مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری همچنین خاطرنشان کرد: اگرکشورهای خارجی به دستاوردهای علمی می رسند باید با استفاده بهینه از آن در مسیر پیشرفت گام برداشت. بطور مثال درفوتبال می توان از برنامه ها و مسائلی که زمینه پیشرفت آنها را فراهم کرده است، به بهترین شکل استفاده کرد.

وی در ادامه تصریح کرد: اعضای حاضر در اتحادیه فوتبال ممکن است با همدیگر مشکلی داشته باشند اما باید آنها را فراموش کرد زیرا اتحاد ما باعث کسب منفعت بزرگتری در انتخابات فدراسیون فوتبال خواهد شد.

مدیرعامل پیشین باشگاه پاس اضافه کرد: امروز انصاریفرد سرش را بالا می گیرد چون نماینده بسیار خوبی در کمیته انتقالی برای باشگاه ها بوده است، هرچند این قوانین بنا به خواسته فیفا تدوین شده بود اما او توانسته آنها را به حالت اجرایی درآورد.

آجورلو درپایان گفت: باید اعضای اتحادیه با حضوری فعال در این انتخابات و رای دادن به بهترین کاندیدا، به پیشرفت فوتبال کشور کمک کنند، چون امروز به لطف خدا صاحب رای هستند.