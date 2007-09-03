سهمیه بندی بنزین تاثیری در کاهش ترافیک نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر ، یکصد و هشتاد و نهمین نشست کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوای تهران عصر امروز در محل کنفرانس دبیرخانه کمیته اجرایی آلودگی هوای تهران با محوریت سهمیه بندی بنزین و تاثیر آن بر کاهش آلودگی هوا برگزار شد.

در این نشست مجری طرح جامع کاهش آلودگی هوا گزارش خود را در خصوص تاثیر سهمیه بندی بنزین بر کاهش آلودگی هوا ارایه داد که مورد نقد و بررسی کارشناسان و صاحب نظران حاضر در جلسه قرار گرفت.

در انتهای این جلسه تاکید شد که سهمیه بندی بنزین نقش موثری در کاهش آلودگی هوا داشته اما در کاهش ترافیک بی تاثیر بوده است.

لازم به ذکر است که این نشست بر پایه دو محور تشکیل گردید که محور دوم یعنی تاثیر خودروهای نو به عنوان یکی از محورهای نه گانه در کاهش آلودگی های هوا به جلسه بعد کمیته موکول شد.