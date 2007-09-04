مستند نگاری مزار مولانا زین الدین ابوبکر تایبادی انجام شد

عبدالرحیم تاج محمدی در گفتگو با خبرنگار مهردر تایباد گفت : عملیات مستند نگاری مزار مولانا زین الدین ابوبکر تایباد صورت پذیرفته است

وی گفت : در قسمت نمای ایوان ، نمای داخلی ، حجره های دو طرف ، تمام سطح کاشی کاری ها عملیات مستند نگاری به صورت کامل انجام شده است .

تاج محمدی افزود : در این ازاره به علت وجود یادگاریهای ارزشمند بر روی کاشیها که از زمان ساخت بنا تا دوره قاجاریه برروی آنها نوشته شده بود حفاظ شیشه ای نصب گردیده که ازگزند حوادث محفوظ بماند .

وی خاطرنشان کرد این یادگاریها حاوی مطالب ارزنده از وقایع تاریخی که بعضا توسط افراد و شخصیتهای سرشناس نوشته و از ارزش تاریخی فراوانی برخوردار است.

این مسئول در خصوص مرمت مزار مولانا زین الدین ابوبکر تایباد عنوان کرد: از سال گذشته عملیات مرمت ، تثبیت و بازپیرایی تزئینات گچی سقف ، بدنه مسجد مزار توسط استاد کاران مرمت آثار سازمان انجام شده است که این عملیات 6 ماه به طول انجامیده است .

تاج محمدی افزود: محوطه سازی فضای صحن داخل مزار مولانا انجام گرفته که پس از نسب سنگ قبرها به اتمام خواهد رسید

وی در پایان گفت: شیرازه بنا در اثر رطوبت آسیب های فراوان دیده که همگی مورد مرمت و بازپیرایی قرار گرفته است .

