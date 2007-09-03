اولمرت رهبران گروههای مبارز فلسطینی را تهدید به ترور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم اسرائیل در پایان دیدار خود با گازن پاور از مقامات دولتی اتریش که سرگرم دیدار از منطقه است، گفت : ما درهدف قرار دادن هرکسی که ساکنان جنوب (فلسطینی اشغالی) را تهدید می کند هرکجا که باشد، تردیدی به خود راه نخواهیم داد.

وی افزود: ما ادامه حملات را اقدامی خطرناک می دانیم و ارتش برای از بین بردن همه افرادی که در شلیک موشک ها دست دارند، دستوراتی گرفته است.

اولمرت گفت که ارتش رژیم اسرائیل "بالاترین سطوح رهبران گروههای فلسطینی مسئول شلیک موشک ها را هدف قرار خواهد داد".

برپایه این گزارش، تساحی هانگبی رئیس کمیسیون امور خارجی پارلمان رژیم صهیونیستی مدعی شد : ادامه این حملات نشان می دهد که ارتش باید دیر یا زود عملیات وسیعی را علیه نوار غزه برای جلوگیری از این حملات انجام دهد.