به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن مقدم سخنگوی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان که در پایان نشست امروز دوشنبه هیئت مدیره انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان مواضع این انجمن در خصوص مسائل روز را تشریح می‌کرد، با اشاره به تغییرات اخیر در حوزه فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اظهار داشت: سیاست زمان‌بندی تصدی مسئولیت‌هایی از این دست که طی سالهای گذشته در بخشهای مختلف اجرایی، توسط مقام معظم رهبری اتخاذ شده می‌تواند به بالندگی و ظهور بیش از پیش خلاقیت‌ها منجر شده و کارآمدی نهاد مربوطه را افزایش دهد.



وی گفت: سردار رحیم صفوی که از فرزندان فداکار انقلاب و از زبده‌ترین فرماندهان دفاع مقدس محسوب می‌شود، همواره در خاطر ملت ما خواهد ماند و ذخیره‌ای ارزشمند برای کشور تلقی می‌گردد.



سخنگوی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان افزود: سپاه پاسداران علیرغم تهدیدات و فشارهای خارجی با فرماندهی جدید خود با افزودن بر توانمندی‌های دفاعی خود همواره پاسدار انقلاب و دافع تهدیدات خارجی خواهد بود.



وی در ادامه با تجلیل از ایستادگی دولت در مسیر تحقق منافع ملی در موضوع هسته‌ای، بیان داشت: گزارش اخیر البرادعی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران که اثبات کننده صحت اظهارات و مواضع جمهوری اسلامی در این باره بوده، عملاً می‌تواند زمینه‌های بهانه‌جویی‌های غرب و آمریکا را از بین ببرد.



سخنگوی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان،موضعگیری غیر منطقی و مغرضانه آمریکا، انگلیس و فرانسه را بیانگر سوء نیت این کشورها و عدم تمکین آنها در برابر نهادهای بین المللی ارزیابی کرد و افزود: ترجیح ما پیگیری پرونده هسته‌ای در چارچوب آژانس است و مسیر شورای امنیت قطعاً به گره‌های قبلی خواهد افزود.



وی با اظهار خشنودی از همگرایی قابل توجه مردم و مسئولین نسبت به دستیابی به انرژی هسته‌ای که می‌تواند بازدارنده تهدیدات خارجی باشد، تصریح کرد: حرکت غیر منطقی و مغرضانه چند کشور غربی به سمت صدور قطعنامه می‌تواند مسیر منطقی که آژانس در پیش گرفته است را با مشکل مواجه کند، چرا که ایران قطعاً در این صورت در همکاری خود با آژانس تجدید نظر خواهد کرد.



سخنگوی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان همچنین با اشاره به نشست دو روزه وزرای خارجه جنبش غیر متعهدها در تهران این نشست را گامی مهم در راستای ارتقاء سطح پویایی بین‌المللی این جنبش توصیف کرد.



بیژن مقدم گفت: جنبش عدم تعهد که یادگار نسل رهبران تاریخ‌ساز جهان به شمار می‌آید به عنوان نهادی مستقل و تاثیرگذار در چارچوب تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی کشورهای غیر وابسته تلقی می‌شود.



وی ادامه داد: این جنبش که در آن 116 کشور عضویت دارند، باید نسبت به تغییر ساختارهای غیرمتعارف جهان امروز، پویایی بیشتری از خود نشان دهند، زیرا قدرت‌های استعمارگر بار دیگر تلاش ‌می‌کنند تا برای دستیابی به اهداف سلطه‌طلبانه خود جهان را به دوران قرنهای استعمار گذشته بازگردانند.



سخنگوی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان اظهار داشت: موضوعاتی از قبیل حقوق بشر، مذهب و مبارزه با تروریسم ابزارهایی هستند که قدرتهای آشوب ساز جهان برای رسیدن به اهداف خود از آن بهره‌برداری می‌کنند.



وی افزود: مهمترین اصل جنبش عدم تعهد کمک به کشورهای در حال رشد برای حفظ استقلال و رسیدن به اهداف متعالی بدون تکیه به قدرتهای جهانخوار می‌باشد که در این خصوص این جنبش باید به عنوان یک مجموعه همسو و هماهنگ اهداف خود را بدون توجه به مشی استعماری قدرت‌های سلطه‌طلب دنبال کند.



بیژن مقدم تاکید کرد: ابزار جنبش عدم تعهد باید بگونه‌ای در اجلاس تهران تعریف شود که با موضوعاتی از قبیل حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از انحصار قدرت‌های معدود جهان خارج شود و این جنبش بتواند این قدرتها را بخاطر نقض اصول حقوق بشر مورد بازخواست قرار دهد.



سخنگوی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان تاکید کرد: اگر جنبش عدم تعهد از ظرفیـت‌های خود به نحو شایسته‌ای استفاده کند، قطعاً قادر خواهد بود بخشی از توازن سیاسی جهان را به سود کشورهای عضو جنبش حفظ کند و گسست‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی حاکم بر کشورهای جهان سوم را برطرف کند و راه را برای حضور قدرتمندانه این مجموعه در عرصه تعاملات بین‌المللی هموار سازد.