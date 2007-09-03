به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "دربست تا بهشت" زندگی فردی نزولخوار را به تصویر می‌کشد که در طول زندگی خود دچار افت و خیزهایی می‌شود. سیدمسعود اطیابی و مهرزاد نبات چیان تهیه کنندگی این فیلم را به عهده دارند و تبریزی آن را کارگردانی کرده است.

در این فیلم مجید یاسر، جعفر دهقان، عنایت بخشی، پردیس افکاری، پانته آ مهدی نیا، کاظم افرندنیا، زهره صفوی، داود اسدی، مهدی مهدوی و محسن دانشور از جمله بازیگران این فیلم هستند.

از دیگر عوامل این پروژه می‌توان به نویسندگان: حسین تبریزی و احمد رفیع زاده، مدیر تصویربرداری: حسین ملکی، صدابردار: مسعود شاهوردی، مدیرتولید: محسن دانشور، طراح گریم: محمد قومی، طراح صحنه و لباس: شیرین شازده احمدی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: جمشید محمودی و منشی صحنه: نوش‌آفرین محرابی اشاره کرد.