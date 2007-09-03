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۱۲ شهریور ۱۳۸۶، ۱۸:۴۱

"دربست تا بهشت" عید فطر از شبکه دو پخش می‌شود

فیلم سینمایی "دربست تا بهشت" به کارگردانی حسین تبریزی عید فطر از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "دربست تا بهشت" زندگی فردی نزولخوار را به تصویر می‌کشد که در طول زندگی خود دچار افت و خیزهایی می‌شود. سیدمسعود اطیابی و مهرزاد نبات چیان تهیه کنندگی این فیلم را به عهده دارند و تبریزی آن را کارگردانی کرده است.

در این فیلم مجید یاسر، جعفر دهقان، عنایت بخشی، پردیس افکاری، پانته آ مهدی نیا، کاظم افرندنیا، زهره صفوی، داود اسدی، مهدی مهدوی و محسن دانشور از جمله بازیگران این فیلم هستند.

از دیگر عوامل این پروژه می‌توان به نویسندگان: حسین تبریزی و احمد رفیع زاده، مدیر تصویربرداری: حسین ملکی، صدابردار: مسعود شاهوردی، مدیرتولید: محسن دانشور، طراح گریم: محمد قومی، طراح صحنه و لباس: شیرین شازده احمدی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: جمشید محمودی و منشی صحنه: نوش‌آفرین محرابی اشاره کرد.

کد مطلب 545597

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