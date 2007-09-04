به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه فرانسوی "محموله‌ای جدید برای هند" در 13 قسمت جایگزین مجموعه "راز سکوت" خواهد شد. کریستیان ژاک سال 1981 این مجموعه را بر اساس فیلمنامه مشترک خود و میشل کریستیان داوه ساخت و کریستیان کولاند، ژان ـ پی یر بوویه، روژه کارل و پاتریک پرژن در آن بازی کرده اند.

مجموعه "محموله ای جدید برای هند" محصول مشترک فرانسه، آلمان غربی، اتریش و سوئیس است. کریستیان ـ ژاک متولد چهارم اوت سال 1904 در پاریس است. او نخستین فیلم خود را سال 1932 کارگردانی کرد و تا هنگام مرگ در 1994، بیش از 70 فیلم و مجموعه تلویزیونی ساخت. این فیلم به مدیریت شروین قطعه ای برای پخش از تلویزیون دوبله شده است.

داستان مجموعه "محموله‌ای جدید برای هند" درباره جهانگردی ماجراجو به نام توماس واگورن است که سعی دارد مسیر لندن به بمبئی را در مدت کمتر از سه ماه طی کند. ولی سهامداری ثروتمند سعی می کند در ادامه راه او وقفه ایجاد کند که ...