عکاسی مشهد جایگاه ویژه ای در جهان دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حمید رضا گیلانی فر عصر امروز در جمع خبرنگاران در شهرداری مشهد با اشاره به وضعیت کنونی هنر عکاسی در مشهد گفت: باید با برنامه ریزی‌های هدفمند و مشارکت عکاسان در زمینه‌های مختلف این انسجام را بیشتر کرد.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره هایی نظیر جشنواره‌ فرهنگی و هنری "شهربهشت" افزود : یکی از اهداف برگزاری این جشنواره ها ، ایجاد انسجام بین هنرمندان است، زیرا دراین گونه فعالیت هاست که عکاسان دورهم جمع می شوند تا به یک حرکت هدفمند برسند.

این عکاس مطرح مشهدی خاطر نشان کرد: البته باید برای انجام چنین فعالیت هایی به استانداردهای جهانی نزدیک شد و ازهمه مهم تر، تداوم روشمند و اصولی آن بستگی به اهداف مشخص و حرکت حساب شده آن دارد.

وی افزود: یکی دیگر از نکات مثبت فعالیت های جشنواره ای، بالا رفتن انگیزه‌ هنرمندان و همچنین شناسایی استعدادهای جوان خواهد بود.

گیلانی فر در ادامه به موضوع مهاجرت هنرمندان شهرستانی به پایتخت پرداخت و گفت : ما همیشه درباره‌ مهاجرت مشهدی‌ها به تهران سخن گفته‌ایم که در جای خود موضوع بسیارمهمی است و باید به آن پرداخته شود، اما این فقط یک سوی ماجرا ست، روی دوم این قضیه مهاجرت هنرمندان دیگر شهرهای ایران به مشهد است.

وی ادامه داد: افرادی که به خاطر جاذبه های شهر مشهد ( مذهبی ، اقتصادی و...) و حتی برای ادامه‌ تحصیلات عالی به این شهر می آیند و به نوعی جذب این شهرمی شوند و در آن فعالیت می‌کنند نباید از قلم بیفتند که اینها نیز جز پتانسیل‌های شهر مشهد محسوب می شوند و باید برای آن هم برنامه ریزی داشته باشیم.

گیلانی فر یادآور شد: از جاذبه های شهر مشهد به خصوص برای هنرمندان، بعد مردم نگاری در این شهر است. تنوع قومی در مشهد مخزن بسیار غنی برای مردم‌نگاری هنرمندان است.

وی در ادامه اظهار داشت : جاذبه های معماری و تاریخی و همچنین مناطق ییلاقی شهر مشهد نیز از دیگر جاذبه‌های ا‌ین شهر به شمارمی آید. فاصله‌ کم این شهر با مناطق جنگلی کشور از یک سو و از سوی دیگر دسترسی آسان به مناطق کویری ایران، یکی ازجاذبه هایی است که کمتر به آن پرداخته شده و متاسفانه این طبیعت زیبای اطراف مشهد به خاطر وجود فضا و تبلیغات منفی ، همچنان بکر و ناشناخته مانده اند.