مهاجم ساحل عاج تائید نشد / نصرتی تمرین نکرد، واعظی غایب بود

به گزارش خبرنگارمهر، دومین جلسه تمرین امروز پرسپولیس ساعت 16 امروز و به مدت 120 دقیقه درزمین چمن ورزشگاه نفت برگزار شد.

مهدی واعظی به علت مصدومیت تنها غایب این تمرین بود. با توجه به شرکت نکردن واعظی در تمرینات اخیر پرسپولیس احتمال حضور این بازیکن در دیداربا پیکان ضعیف است. موضوعی که کادرپزشکی پرسپولیس هم آن را به علت عدم آمادگی بدنی این بازیکن تلویحا تائید کرده اند.

همچنین نصرتی هم که در تمرین دیروز مصدوم شده بود و در تمرین صبح هم برای دقایق کوتاهی در جمع سایر بازیکنان حاضر شد، عصر امروز بصورت اختصاصی تمرین کرد اما پزشکان پرسپولیس تلاش می کنند وی را به دیدار با پیکان برسانند.

بازیکنان پرسپولیس ساعت 16 وارد محل تمرین شدند اما 20 دقیقه در رختکن به صحبت های کادرفنی گوش کردند و پس از ورود به زمین زیر نظر مرزبان که دیشب به ایران بازگشت و در تمرین صبح نیز حضور داشت، بدنهای خود را گرم کردند.

سپس بازیکنان به 4 گروه 6 نفره تقسیم شدند و 3 به 3 فوتبالی جذاب را در زمین کوچک برگزار کردند. ضمن اینکه 4 نفر از بازیکنان هم در دوگروه 2 نفره این تمرین را انجام می دادند و بعد ازگذشت زمانی مشخص، جایشان را با نفرات دیگر عوض می کردند.

این برنامه تاکتیکی که در آن قطبی به ارسال پاسهای سریع و یک - دو تاکید می کرد تا آخر تمرین ادامه داشت. مرزبان و استیلی هم داوربودند. ضمن اینکه سعید عزیزیان هم در مقطعی درون دروازه ایستاد.

بوبادا مهاجم ساحل عاجی که طی روزهای اخیر در تمرین تیم فوتبال پرسپولیس شرکت کرده است، نتوانست رضایت کادرفنی این تیم را جلب کند.

این تمرین که بیش از 200 تماشاگر آن را از نزدیک تماشا می کردند ساعت 18 به پایان رسید.