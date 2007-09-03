مبارزه با مواد مخدر در افغانستان کاملاً شکست خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، "احمد زیا مسعود" گفت که انگلیس و آمریکا هزاران دلار برای مبارزه با کشت مواد مخدر و خشخاش در افغانستان انجام داده اند، اما در این راه توفیقی حاصل نشده است.

وی گفت: ارقام منتشره از سوی سازمان ملل متحد در هفته گذشته هنوز نشان می دهد که تولید تریاک در سال جاری تا 34 درصد افزایش داشته است.

وی در مقاله ای که روز شنبه در روزنامه ساندی تلگراف منتشر کرد نوشت: اکنون روشن است که سیاست ما در جنوب کشورمان کاملاً شکست خورده و درهلمند جایی که نیروهای انگلیسی در آنجا مستقر هستند، کشت خشخاش به مانند سرطان در آنجا ریشه دوانده و این استان در حال حاضر نیمی از تریاک افغانستان را تولید می کند که نتیجه اصلی این وضعیت ناامنی در این منطقه است.